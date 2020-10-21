Пропагандиста Кремля Бориса Корчевникова заметила на улицах Киева
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.
Так, ранее известный российский актер и звезда популярного в РФ сериала "Кадетство" опубликовал на своей странице в соцсети фото, сделанное на въезде в украинскую столицу. Корчевников оставил снимок почти без подписи, добавив лишь смайлик в виде сердца.
Впоследствии на визит пропагандиста Кремля появилась реакция украинских пограничников. В частности, после проверки данных о россиянине ему официально запретили въезд в Украину сроком на три года.
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Так, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что после публикаций в СМИ информации о пребывании Корчевникова в Киеве пограничники провели проверку и установили, что он нарушал украинское законодательство - посещал оккупированный Крым.
При этом, по словам Демченко, на момент въезда пропагандиста в Киев правоохранители не имели информации о его нарушении, и у них не было поручений относительно запрета въезда россиянина.
Следует отметить, что после оккупации Крыма Корчевников несколько раз незаконно посещал полуостров, а во время своих эфиров на пропагандистских российских телеканалах он неоднократно называл украинцев "хунтой" и "фашистами".
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