В Україні провели випробування ударного безпілотного авіаційного комплексу ST-35 "Грім"

Про це повідомляє видання "Діалог".

"Грому" - це новий ударний безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ураження цілі методом самознищення. Він також може бути класифікований як "дрон-камікадзе".

Безпілотник можна вмістити в трьох тактичних рюкзаках вагою до 15 кг, що дає можливість оперативного переміщення розрахунку. Також бовий дрон володіє унікальною властивістю беззвучного польоту, що робить його практично невразливим.

Українці вже оцінили новітню розробку:

"Ще б запустити цей дрон в серійне виробництво, тоді це було б дійсно класно", "Весь кайф в тому що Росія проклята відстала в справах дронів і безпілотників, а це одне з найефективніших видів зброю в сучасних війнах!", "Україна повинна почати звільняти свої території від російських загарбників", "Україна повинна переозброїти армію, чим швидше, тим краще, щоб посадити Росію на місце. Наочний приклад війна в Карабасі", - писали в мережі.

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