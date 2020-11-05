В Ужгороді люди вийшли на акцію протесту через те, що місто потрапило в "червону зону" карантину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на УНІАН.

Так, в Ужгороді, який зараз перебуває в "червоній зоні" карантину, декілька сотень підприємців вийшли на акцію протесту. Під час мітингу не обійшлось без сутичок - учасники протесту намагалися побити головного інфекціоніста регіону.

Так, за даними ЗМІ, понад 300 осіб зібралися на площі перед будівлею Закарпатської ОДА. Учасники акції вимагали від місцевої влади не припиняти роботу малого бізнесу і поновити рух громадського транспорту.

"Ми три місяці сиділи на карантині, нас поставили на коліна", "Я не можу вижити на пенсію", "Дайте нам робити!", "Ми дотримуємось всіх норм!" - вигукували люди.

Також підприємці висловили обурення тим, що нібито не весь бізнес працює в однакових умовах. Наприклад, за їхніми словами, продовжують працювати великі супермаркети, але при цьому заборонили роботу маленьких "точок" на ринках і на відкритому повітрі.

До мітингувальників вийшли заступник голови Закарпатської ОДА Олег Коцюба і мер Ужгорода Богдан Андрєєв.

Чиновники заявили, що вже звернулися до центральних органів влади з проханням дозволити роботу транспорту, дитсадків та малого бізнесу.

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