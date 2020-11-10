Професор попередила українцем, що холодна пора року стане найважчою, але нормальне життя незабаром повернеться
Так, український лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук і професор Ольга Голубовська в одному з інтерв'ю озвучила прогноз, коли може стихнути пандемія і люди повернуть звичне життя, передає Обозреватель.
За її словами, стрімке поширення коронавірусу COVID-19 в світі може сповільнитися мінімум через рік-півтора. Однак чекати цього сценарію в 2020 році не варто. Експерт додала, що у холодну пору року настає найважчий етап пандемії - вірус стане небезпечнішим.
"Коронавірус може ослабнути, але не в цьому році. Має пройти хоча б рік-півтора. А нам це треба ще пережити. Зараз, з настанням холодів, ви побачите, яким буде зростання захворюваності, і ви побачите, наскільки стане тяжчим перебіг захворювання",- зазначила лікар.
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За словами Голубовської, вже зараз в Україні не госпіталізують в такій кількості пацієнтів з неважким перебігом захворювання, як це було в березні.
"Потім ми в стандартах написали, що обов'язковій госпіталізації підлягають люди з середньотяжким перебігом захворювання, але з груп ризику. Я вважаю, що така тактика виправдана. У людей з "груп ризику" непередбачуваний перебіг захворювання. Вони потребують лікарського та лабораторного моніторингу", - пояснила інфекціоніст.
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