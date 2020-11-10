Профессор предупредила украинцем, что холодное время года станет самым трудным, но нормальная жизнь вскоре вернется
Так, украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская в одном из интервью озвучила прогноз, когда может стихнуть пандемия и люди вернут привычную жизнь, передает Обозреватель.
По ее словам, стремительное распространение коронавируса COVID-19 в мире может замедлиться минимум через год-полтора. Однако ждать этого сценария в 2020 году не стоит. Эксперт добавила, что в холодное время года наступает самый тяжелый этап пандемии - вирус станет опаснее.
"Коронавирус может ослабнуть, но не в этом году. Должно пройти хотя бы год-полтора. А нам это надо еще пережить. Сейчас, с наступлением холодов, вы увидите, какой будет рост заболеваемости, и вы увидите, насколько утяжелится течение заболевания", – отметила врач.
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По словам Голубовской, уже сейчас в Украине не госпитализируют в таком количестве пациентов с нетяжелым течением заболевания, как это было в марте.
"Потом мы в стандартах написали, что обязательной госпитализации подлежат люди со среднетяжелым течением заболевания, но из групп риска. Я считаю, что такая тактика оправдана. У людей из "групп риска" непредсказуемое течение заболевания. Они нуждаются во врачебном и лабораторном мониторинге", – объяснила инфекционист.
Напомним, украинцев предупредили, чего ждать от вируса в ближайшее время.
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Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.