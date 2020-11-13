У Верховній Раді пропонують надати пільги учасникам Революції гідності і сім'ям Героїв Небесної сотні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на законопроєкт, текст якого опублікований на офіційному сайті українського парламенту.

Так, напередодні сьомої річниці початку Революції гідності у Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується надати великі пільги для учасників Майдану і членів сімей Небесної сотні.

Даний проєкт закону подали нардепи від партії "Слуга народу" Анатолій Остапенко та Олег Арсенюк.

Згідно з текстом проєкту закону, пропонується наділити тих, хто стояв на Майдані, а також членів сімей Героїв Небесної сотні, цілою низкою державних пільг.

Зокрема, членам сімей Героїв Небесної сотні хочуть дати додаткові державні фінансові гарантії по 26 напрямам.

Мова йде про надання медичних послуг і лікарських засобів, послуги з зубопротезування, послуги щодо забезпечення психічного здоров'я, можливість лікуватись у санаторіях.

Також законопроєктом передбачається надання права на разову цільову підтримку на покупку (будівництво) житла у вигляді грошової компенсації часткової вартості житла.

Пропонується також надавати компенсацію на здобуття освіти, оплачувати таким пільговикам курси з підвищення кваліфікації та перекваліфікації.

Не оминули автори законопроєкту і тему комунальних послуг - пропонується надати учасникам Майдану щомісячну грошову компенсацію в розмірі 75% вартості комунальних послуг (на газ, електрику, теплопостачання, водопостачання і водотведеніе, в тому числі гарячу воду, вивіз сміття).

У бюджет на 2021 рік на такі пільги пропонується закласти 86,2 млрд грн.

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