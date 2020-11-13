У Верховній Раді пропонують надати пільги учасникам Революції гідності і сім'ям Героїв Небесної сотні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на законопроєкт, текст якого опублікований на офіційному сайті українського парламенту.

Так, напередодні сьомої річниці початку Революції гідності у Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується надати великі пільги для учасників Майдану і членів сімей Небесної сотні.

Даний проєкт закону подали нардепи від партії "Слуга народу" Анатолій Остапенко та Олег Арсенюк.

Згідно з текстом проєкту закону, пропонується наділити тих, хто стояв на Майдані, а також членів сімей Героїв Небесної сотні, цілою низкою державних пільг.

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Майдан

Зокрема, членам сімей Героїв Небесної сотні хочуть дати додаткові державні фінансові гарантії по 26 напрямам.

Мова йде про надання медичних послуг і лікарських засобів, послуги з зубопротезування, послуги щодо забезпечення психічного здоров'я, можливість лікуватись у санаторіях.

Також законопроєктом передбачається надання права на разову цільову підтримку на покупку (будівництво) житла у вигляді грошової компенсації часткової вартості житла.

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Пропонується також надавати компенсацію на здобуття освіти, оплачувати таким пільговикам курси з підвищення кваліфікації та перекваліфікації.

Не оминули автори законопроєкту і тему комунальних послуг - пропонується надати учасникам Майдану щомісячну грошову компенсацію в розмірі 75% вартості комунальних послуг (на газ, електрику, теплопостачання, водопостачання і водотведеніе, в тому числі гарячу воду, вивіз сміття).

У бюджет на 2021 рік на такі пільги пропонується закласти 86,2 млрд грн.

Нагадаємо, на Майдані цинічно сплюндрували пам'ять Героїв Небесної Сотні, відео.

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