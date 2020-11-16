Колишня очільниця Міністерства охорона здоров'я України Уляна Супрун "показала п'яту точку" на своїй сторінці в соцмережі

Як передає Politeka, Супрун у своєму акаунті розмістила доволі лаконічний допис - зображення сідниць. При цьому в коментарях кожен трактував по-своєму нестандартне "послання" колишньої глави МОЗ.

Так, одні припустили, що це відповідь Супрун на карантин вихідного дня, інші - що це її думка про владу загалом.

"А я завжди думаю, чому ж пані Уляна пише лише дуууже довгі пости. А виходить, що є й короткі і лаконічні", "У пані Супрун вже слова закінчились. Знаєте, колись наш комбат говорив "солдата куда не цілуй - всюди дупа", так і з нашим народом. Їх пробують вчити - вони дупою, до них по людськи - вони дупою", "Дуже змістовно про медицину сьогодення", "Як завжди, влучно - наше сьогодення, коли Степанов з трибуни кричить на людей: "Вам хочеться хайпу? То підемо зі мною до реанімації... Похайпуємо!". А що винні ми в тому, що керують країною дилетанти? Так, виходить що самі винні, раз таке обрали...", "Це про діючого міністра МОЗу? Що не підписав декларації з сімейним лікарем?", "В зелений колір чому не пофарбували? Тоді інтрига зникла б зовсім", - "Краща iллюстрацiя подiй сьогодення", - пишуть під дописом.

Нагадаємо, "Чому реформу Супрун не зупинили?": у розпал епідемії Україна залишилася без ліжко-місць для хворих.

Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, заява Кличка.

Також Politeka писала, що дистанціонка в школах на карантині вивела з себе українців.