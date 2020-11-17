Як вам така заява?

Скасування карантину вихідного дня загрожує введенням повного локдауну в Україні

Як передає Politeka.net, з такою заявою виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу з трибуни Верховної Ради (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)





Прем'єр упевнений, що в найближчі два тижні повинні бути видні перші результати карантину на вихідних.

За його словами, позначку в 20000 хворих щодня ми можемо перетнути вже за місяць

"Якщо не вживати заходів, то вже через місяць у нас можуть закінчитися місця в лікарнях. Це при тому, що в останні місяці ми збільшили їх кількість вдвічі. І тоді шлях буде тільки один - це жорсткий карантин до повного локдауну", - заявив прем'єр.

Раніше економіст Андрій Новак розповів, що на цей час влада не прийняла ніяких кроків для підтримки громадян в умови пандемії.

За його словами, Україні в цьому питанні було б непогано перейняти досвід урядів інших країн.

"Кожен отримує гроші від держави на картку. Як правило, в розмірі двомісячної середньої зарплати в країні. Отримує кожен не залежно від віку. З такою підтримкою можна хоч розрахувати свої покупки і протриматися якийсь період",- упевнений економіст.

Нагадаємо, що журналіст Юрій Романенко вважає, що карантин вихідного дня не має сенсу.

Як повідомляла Politeka, в Україні вирішили запровадити спеціальний час обслуговування пенсіонерів.

Також Politeka писала, що в Україні з 14 листопада 2020 року вводиться карантин вихідного дня.