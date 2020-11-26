Я не бачив перед собою чоловіка, переді мною була просто ганчірка, я не знав, що з ним робити

Популярний радіо- і телеведучий, актор і шоумен, а також ведучий телеканалу "ДОМ" Андрій Джеджула в інтерв'ю "POLITEKALIFE" розповів про скандал, який стався під час роботи (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Джеджула згадав ситуацію, коли один з ведучих образив його прямо зі сцени. Судячи з посту цього ведучого, Джеджула нібито поїхав до нього і поголив його налисо.

"Я-людина, яка віддала неймовірну кількість років, працюючи, і досі вкладаюся в будь-які заходи. Я-один з небагатьох, хто може провести день народження 4-хлетней, 5-тирічної дівчинці. Якщо у вас є гроші-будь ласка, не питання", - говорить шоумен.

Джеджула згадує, що коли стався конфлікт, то він вів найдорожче весілля. Тоді той ведучий звернувся до публіки і запропонував згадати тих, "кого з нами немає". У підсумку він назвав кількох ведучих, серед яких опинився і Джеджула.

"Він собі міг дозволити вальяжненько подібним чином образити всіх присутніх. Він нас за упокій ... сьогодні давайте поміняємо всіх тих, кого з нами немає і взагалі у весільному бізнесі немає. І давай перераховувати трагічну нотку. Ти можеш мене хоч г * * доном називати, можеш не любити мене особисто", - говорить шоумен Андрій Джеджула.

Як сказав актор, у ведучого були проблеми з волоссям, тому Джеджула порадив йому піти до хорошого лікаря або користуватися якимись мазями. Після цього шоумен набрав деяким ведучим, але ніхто з них трубку не взяв, тому Джеджула вирішив поїхати до нього і особисто обговорити це.

"Він поводився, як плаче дівчисько, якби я навіть хотів заподіяти йому шкоду, я б не зміг цього зробити, тому що переді мною не було ні чоловіка, просто бачив ганчірку. Я не знав, що з ним робити і нічого не робив", - говорить шоумен.

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