"Були пропозиції порекламувати презервативи, це єдине, від чого я відмовився"

Коли ти неодружений, абсолютно нормально бути в центрі уваги, а коли ти у відносинах, то незрозуміло, чому дівчина поруч з тобою

Відомий український шоумен, актор, радіо- і телеведучий, а також ведучий телеканалу "ДОМ" Андрій Джеджула в інтерв'ю "POLITEKALIFE" розповів про відносини і "підводні камені" популярності (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Шоумен пояснив, як йому живеться, коли він знаходиться в самому епіцентрі уваги, а також він розповів про цікавий період його життя, коли йому пропонували рекламувати презервативи. Крім того, Джеджула розповів про жінок, які постійно хотіли бути з ним.

"Коли вони зі мною розходяться, вони всі кажуть, що це найбільша помилка їхнього життя і так далі... Зазвичай так все відбувається. Як про колишніх говорять невтішно. Ну, напевно, так", - з гумором говорить ведучий.

Чоловік розповів, чи не набридло йому перебувати в центрі уваги і усіляких обговорень. Він порівняв холостяцьке життя і відносини, розповівши, з чим з цього простіше жити.

"Коли ти неодружений, абсолютно до одного місця, це тільки в плюс тобі, тому що ти не знаєш слова "ні". Куди б не зайшов, всі чекають цієї зустрічі. Коли я підривав цей світ радіо, люди в машинах це слухали, перезаписували. А коли ти у відносинах, то це страшно, тому що ти не розумієш, дівчина з тобою через те, що ти відомий?",- задався питанням шоумен.

Він згадав період, коли він взяв в дружини прекрасну дівчину, перебуваючи тривалий час в ролі холостяка. За його словами, в його житті навіть були ті чоловіки, яким він теж подобався і був цікавий, як співрозмовник.

"Були пропозиції порекламувати презервативи, це єдине, від чого я відмовився. Я собі уявляю, як наш менталітет або бабусі, які дивляться серіал: "Це падлюка, оце той, шо вбивши оцю". До кінця своїх днів: "А, це ж той, г**дон з аптеки"", - пожартував шоумен Андрій Джеджула.

Нагадаємо, що ведучий Андрій Джеджула показав, як його машину покарали через те, що він припаркував її не в тому місці.

Як повідомляла Politeka, відомий шоумен Андрій Джеджула здався на публіці в оголеному вигляді.

Також Politeka писала, що Андрій Джеджула розповів, скільки йому було років, коли він перший раз поцілувався.