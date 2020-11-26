Донорство в Україні є добровільним і анонімним, тому жінка не знає, хто саме врятував життя її чоловіка, але вдячна за це

Дружина Сергія Козачка з Костянтинівки Донецької області, якому у Львові пересадили серце, написала листа зі словами подяки родині анонімного донора.

Про це повідомила журналістка, засновниця IDonor: Всеукраїнська платформа донорства Ірина Заславець на своїй сторінці у Facebook.

У листі жінка подякувала за врятоване життя батька двох дочок і висловила надію, що колись ці слова прочитають рідні їхнього спасителя.

"Шановна сім'я донора, на жаль ми не знаємо ваших імен та імені нашого донора, ви, як невідомий солдат. Немає дня, щоб я про Вас не думала. Я хочу вам висловити подяку за життя свого чоловіка. Якби не ви, найближчим часом серце мого чоловіка зупинилося б, і я відчувала б всю ту біль, яка зараз з Вами. Ви врятували не тільки його життя, а й моє. Ви зберегли батька дітям!"- написала дружина Козачка.

За її словами те, що вона відчуває – це більше, ніж вдячність. Вона запропонувала родині донора, якщо у них з'явиться бажання, розкрити імена або поспілкуватися.

"Я пишаюся Вашим вчинком. І при цьому мені соромно за своє щастя. Звертаючись до дружини нашого донора, я хочу побажати Вам міцного здоров'я, сил і обов'язково стати щасливою! Я обіцяю берегти серце, яке дороге нам обом! Звертаючись до мами, хочу подякувати за те, що ви подарували життя і моєму чоловікові. Дівчатка, я вам буду вдячна до свого останнього дихання!"- підкреслила жінка.

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