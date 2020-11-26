Донорство в Україні є добровільним і анонімним, тому жінка не знає, хто саме врятував життя її чоловіка, але вдячна за це
Дружина Сергія Козачка з Костянтинівки Донецької області, якому у Львові пересадили серце, написала листа зі словами подяки родині анонімного донора.
Про це повідомила журналістка, засновниця IDonor: Всеукраїнська платформа донорства Ірина Заславець на своїй сторінці у Facebook.
У листі жінка подякувала за врятоване життя батька двох дочок і висловила надію, що колись ці слова прочитають рідні їхнього спасителя.
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"Шановна сім'я донора, на жаль ми не знаємо ваших імен та імені нашого донора, ви, як невідомий солдат. Немає дня, щоб я про Вас не думала. Я хочу вам висловити подяку за життя свого чоловіка. Якби не ви, найближчим часом серце мого чоловіка зупинилося б, і я відчувала б всю ту біль, яка зараз з Вами. Ви врятували не тільки його життя, а й моє. Ви зберегли батька дітям!"- написала дружина Козачка.
За її словами те, що вона відчуває – це більше, ніж вдячність. Вона запропонувала родині донора, якщо у них з'явиться бажання, розкрити імена або поспілкуватися.
"Я пишаюся Вашим вчинком. І при цьому мені соромно за своє щастя. Звертаючись до дружини нашого донора, я хочу побажати Вам міцного здоров'я, сил і обов'язково стати щасливою! Я обіцяю берегти серце, яке дороге нам обом! Звертаючись до мами, хочу подякувати за те, що ви подарували життя і моєму чоловікові. Дівчатка, я вам буду вдячна до свого останнього дихання!"- підкреслила жінка.
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