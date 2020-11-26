Донорство в Украине является добровольным и анонимным, поэтому женщина не знает, кто именно спас жизнь ее мужа, но благодарна за это

Жена Сергея Козачка из Константиновки Донецкой области, которому во Львове пересадили сердце, написала письмо со словами благодарности семье анонимного донора.

Об этом сообщила журналистка, основательница IDonor: Всеукраинская платформа донорства Ирина Заславец на своей странице в Facebook.

В письме женщина поблагодарила за спасенную жизнь отца двух дочерей и выразила надежду, что когда-то эти слова прочитают родные их спасителя.

"Уважаемая семья донора, к сожалению мы не знаем ваших имен и имени нашего донора, Вы, как неизвестный солдат. Нет дня, чтобы я о Вас не думала. Я хочу Вам выразить благодарность за жизнь своего мужа. Если бы не Вы, в ближайшее время сердце моего мужа остановилось бы, и я чувствовала бы всю ту боль, которая сейчас с Вами. Вы спасли не только его жизнь, но и мою. Вы сохранили отца детям!" – написала жена Козачка.

По ее словам то, что она чувствует – это больше, чем благодарность. Она предложила семье донора, если у них появится желание, раскрыть имена или пообщаться.

"Я горжусь Вашим поступком. И при этом мне стыдно за свое счастье. Обращаясь к жене нашего донора, я хочу пожелать Вам крепкого здоровья, сил и обязательно стать счастливой! Я обещаю беречь сердце, которое дорого нам обеим! Обращаясь к маме, хочу поблагодарить за то, что Вы подарили жизнь и моему мужу. Девочки, я вам буду благодарна до своего последнего дыхания!" – подчеркнула женщина.

Напомним, украинка описала, что переживают дети при сдаче ВНО в условиях карантина.

Как сообщала Politeka, знакомство по интернету обернулось для украинки катастрофой.

Также Politeka писала, что украинки рассказали, как нашли способ стать настоящей семьей без штампа в паспорте.