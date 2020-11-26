Україні допоможе тільки максимальне переривання передачі вірусу від людини до людини
Тим часом напівзаходи у вигляді карантину вихідного дня ні до чого не приведуть, адже коронавірус в Україні набирає масштабів і заражених стає все більше.
Таку думку озвучила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, виступаючи на українському жіночому Конгресі. При цьому вона призвала ввести локдаун, поки не стало занадто пізно.
"У протидії такому інфекційному захворюванню нічого не змінилося з середніх століть - це тільки роз'єднання, максимальне переривання передачі в популяції, від людини до людини", – заявила Голубовська.
Розтовстілий син Анастасії Заворотнюк приголомшив змінами в зовнішності, як він виглядає тепер: "Мамин близнюк"
Гаряча "наречена" Харламова здивувала своїми "родинними" зв'язками: "Цим багато сказано..."
Гривня втерла ніс долару і євро, в НБУ озвучили несподіваний прогноз: як зміниться курс валют
Екс-ВІА Гра, що "крутила роман з Меладзе", роздяглася і налякала кістлявим виглядом: "Така красива була, а тепер..."
На її думку, треба повністю перервати цей ланцюжок, адже напівзаходами неможливо побороти коронавірус - "пора це нарешті зрозуміти".
"Як це зробити економічно – це питання не до мене, але напівзаходи ні до чого не приведуть", – підкреслила лікар.
Нагадаємо, що станом на четвер, 26 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 60,7 млн осіб. За минулий день виявлено 609 207 нових інфікованих.
Усього від хвороби померли 1,4 млн пацієнтів, а одужали – 42 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 180 тис., Бразилії – 45 тис. та Індії – 44 тис.
Нагадаємо, епідеміолог благає про допомогу через вірус, в лікарнях не вистачає медиків.
Як повідомляла Politeka, в Україні можуть зрости випадки захворювання вірусом, названо основну причину.
Також Politeka писала, що у жінки забрали кисень для іншого пацієнта і вона не вижила.