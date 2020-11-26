Дружина письменника і політичного діяча Юрія Щербака Марія померла через новий коронавірус

Юрій Щербак теж зараз хворий коронавірусом та лікарі борються за його життя. Про це повідомив у Facebook громадський діяч і письменник Михайло Слабошпицький.

Він сподівається, що Бог дасть Щербаку сил пережити це горе і він зуміє побороти коронавірус.

"Гірка звістка. Щойно повідомили про смерть від коронавірусу Марії Йосипівни Щербак, дружини видатного письменника, політичного діяча Юрія Щербака. Сам Юрій Миколайович зараз також хворий на COVID-19. Дай Бог йому сил одужати і пережити це горе", - написав він.

Українці в коментарях також висловлюють своє співчуття і підтримку: "Горе, горе... коли ж закінчаться ці Гіркі жнива ? І чому помирають найкращі?", "Стільки горя відразу! Нехай спочивають з миром. Сім'ї співчуття", "Така печаль... Снаряди падають так близько.... Моє співчуття".

Нагадаємо, Юрій Щербак-український письменник, політик, діяч екологічного руху, дипломат, лікар-епідеміолог.

Доктор медичних наук, почесний доктор медицини Національного медичного університету імені Богомольця, професор. Лауреат літературної премії ім. Яновського.

Він був першим міністром охорони навколишнього природного середовища України в уряді Вітольда Фокіна (1991-1992), послом України в Ізраїлі (1992-1994) і в США (1994-1998).

Вірус не щадить нікого. Нещодавно у Львові провели в останню путь театрального режисера Романа Віктюка, який помер у віці 84 років від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Крім того, в Росії був терміново госпіталізований актор Олександр Ширвіндт - у нього і його дружини Наталії розвинулася пневмонія на тлі китайського вірусу.

Нагадаємо, Віктюк закликав жителів Донбасу замислитися, де їхня батьківщина

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