У пацієнтів з тяжким перебігом коронавірусу спостерігаються загальні ознаки, які важко пережити

Так, за словами головного анестезіолога МОЗ, професора Сергія Дуброва у пацієнтів з важким перебігом хвороби синіють губи, руки і навіть починаються напади паніки, передає Обозреватель.

"Синіє обличчя, Сині губи, сині руки у пацієнтів починається паніка, частота дихання близько 60, 80, паніка, на цій паніці пацієнт зриває з себе маску", – згадував медик випадки, які відбувалися у нього на очах.

Дубров сказав, що в такі моменти лікарю потрібно бути з хворим, щоб вирівняти його стан.

"Тобто змінюються параметри вентиляції, вводяться антикоагулянти, пацієнт психологічно намагається заспокоїтися і протягом 10-15 хвилин ми вирівнялися на ті показники 90% сатурації. До ранку пацієнт був стабільний", - сказав він.

Медик пояснив, що момент зниження сатурації, коли пацієнт відчуває нестачу повітря – жахливий.

"У момент зниження сатурації, коли пацієнт, перебуваючи в свідомості, не може надихатися і відчуває катастрофічне відчуття нестачі повітря, я думаю, це жахливо і невимовно страшно. Судячи з очей тих пацієнтів, яких я бачу кожен день", - резюмував Дубров свою розповідь.

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