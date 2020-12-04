Чиновники з Міністерства охорони здоров'я вирішили оновити список "зелених" та "червоних" країн для українців

Як розповідає Politeka, відповідна інформація з'явилася на сайті відомства.

Так, у списку "червоних" країн залишаються США, Швейцарія, Румунія, Польща, Словенія, Вірменія, Ліхтенштейн, Австрія, Туркменістан, Грузія, Хорватія, Швеція та інші країни. Станом на сьогодні, в списку знаходиться 36 країн, хоча до цього їх там було 38.

Однак, в список "почервонілих" на цей раз потрапила Болгарія. А ось» позеленіли " Боснія і Герцеговина. Також туди потрапила Франція.

До цього ми розповідали, що повернувшись в Україну після відвідування однієї з країн "червоної" зони, громадянам необхідно пройти самоізоляцію, використовуючи додаток "Дій вдома" або надати негативний ПЛР-тест на китайський вірус. Від іноземців при в'їзді в Україну вимагають страховий поліс, пройти обсервацію або ж показати тест, пройдений не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття на кордон.

Україна поки знаходиться в" зеленій " зоні разом зі 149-ма іншими країнами. Для потрапляння в список "позеленілих" необхідно, щоб кількість зараженого за тиждень населення не перевищувало 100 000 осіб.

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