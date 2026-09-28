Початок опалювального сезону 2026 в Житомирській області наближається: у Житомирі цілодобово чергуватимуть 5 аварійних бригад із 20 фахівцями, а на випадок знеструмлення тепло подаватимуть генераторами.

Початок опалювального сезону в Житомирській області наближається — це не про єдину дату в календарі, а про щоденну готовність комунальників. Як повідомляє Суспільне, у Житомирі до роботи готують п'ять аварійних бригад, а в Бердичеві — 14 котелень.

Хто цілодобово чергуватиме в Житомирі

20 фахівців у п'яти аварійних бригадах цілодобово чергуватимуть у Житомирі під час опалювального сезону. Про це Суспільному розповів директор КП «Житомиртеплокомуненерго» Дмитро Рогожин. До складу кожної бригади входять слюсарі, енергетики, зварювальники, сантехніки та водії.

У разі знеструмлення тепло в оселях подаватимуть за допомогою генераторів, а в разі пошкодження теплотрас, котелень або мереж аварійні бригади мають оперативно відновлювати теплопостачання. Аварійно-диспетчерську службу доукомплектували сучасним обладнанням, а в Богунському та Корольовському теплових районах створили комплексні бригади.

Техніку та обладнання для ремонтних робіт придбали за гроші урядів США, Німеччини, Швейцарії та німецьких міст-побратимів Житомира — Касселя та Дортмунда. Йдеться про крани, екскаватори-навантажувачі, фронтальний навантажувач і самоскиди великої вантажопідйомності.

Як готується Бердичів

КП «Бердичівтеплоенерго» має близько 240 мільйонів гривень боргу перед «Нафтогаз Трейдингом». Натомість держава заборгувала підприємству 253 мільйони гривень різниці в тарифах, рахунки заблоковані через виконавчі провадження, а тариф покриває близько 60% фактичної вартості послуг.

Попри це, директор Сергій Приймак повідомив: усі 14 котелень пройшли перевірки та підготовку, роботи виконано на 90%, підприємство технічно готове до опалювального сезону. У Бердичеві також готують 5 когенераційних установок, і 4 із них уже підготовлені до пробного запуску.

Коли увімкнуть тепло

Початок опалювального сезону 2026 в Житомирській області залежить від погоди: єдиної дати, коли опалення одночасно увімкнуть у всіх містах, немає, а остаточне рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура повітря становить +8 °C або нижче.

Та сама межа діє й під час завершення сезону: тепло вимикають, коли температура протягом трьох діб перевищує +8 °C.

Раніше Politeka повідомляла, початок опалювального сезону у Житомирській області в 2026 році: у теплокомуненерго розповіли про рівень готовності.

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