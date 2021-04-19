Якщо зараз закрити "Дію" - нічого не станеться, оскільки поки що не настав переломний момент. При цьому, вона є перемогою і запустить незворотні процеси.

Про це сказав експерт по Smart City технологіям Юрій Назаров у програмі “Суб’єктивно з Янікою Мерило”.

"Дія", - я вважаю, перемога. Я поясню, чому перемога. Звичайно, ми можемо дуже багато дискутувати щодо технологічних підходів, платформних рішень... Але я вважаю - це прорив. По-перше, я вважаю великий плюс те, що нарешті в країні з'явилося Міністерство цифрової трансформації. Це величезний плюс. І "Дія" - це той інструмент, який, я думаю, і є вже певним локомотивом, який запустить якісь незворотні процеси. З одного боку - цифровізацію, з іншого боку - створення електронних послуг", - сказав Юрій Назаров.

За його словами, нічого особливого з точки зору IT не зробили, але вже в додатку є паспорт, водійське посвідчення. Це дозволяє не носити з собою документи, а використовувати їх в смартфоні.

Він зазначив, що Естонія вже пройшла через цифрову трансформацію і поміняла бізнес-процеси.

"Те, з чим зараз зіткнеться “Дія” серйозно, це з цифровою трансформацією. Тому що закостенілі бізнес-процеси на рівні міністерств, відомств, державних підприємств. Там, де треба адмінресурсом ламати це все. Там, де треба міняти ці процеси. І це звичайно буде дуже хворий важкий процес. Впроваджувати, в тому числі системи, що не впроваджені. Але я все-таки сподіваюся, що Україна цей шлях пройде... Повинні пройти незворотні процеси. Я вважаю - ще цей рубікон не перейдено. Тобто, якщо зараз закрити "Дію" - я не думаю, що щось станеться", - додав експерт.

За його словами, повинен відбутися переломний момент, коли якщо щось відключити - жителі повинні збунтуватися.

Як повідомляла Politeka, Чернишов відзначив, що діджиталізація України створює ризик торгівлі даними з електронної бази.

Також Politeka повідомляла, що в Держекоінспекції показали новий цифровий інструмент, який захистить навколишнє середовище зі смартфона.