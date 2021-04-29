Комплекс неполноценности, инфантильность и синдром жертвы: политолог Алексей Толкачев в эфире своей программы «Толчок» рассказал о главных проблемах нашего народа, корень которых не в законах или бездействии властей.

«Почти 20 лет назад я понял эту истину: реальность является отражением нашего сознания. Поэтому проблемы не в Конституции, не в законах, налогах и властях. Проблема лежит значительно глубже, там куда практически никто не заглядывал: в психологии украинцев», - считает Толкачев.

Он отметил несколько факторов, которые, по его мнению, не дают украинцам построить процветающую страну. Первый - это комплекс неполноценности. По словам Толкачева, мы сами не верим в себя, не ощущаем себя самодостаточными для того, чтобы противостоять врагам. Это прослеживается и в истории Украины: чтобы воевать с Россией, мы искали союзника в Польше, чтобы бороться с поляками - пытались заручиться поддержкой крымского хана.

«Мы постоянно пытаемся примкнуть к кому-то более сильному, мощному. Я упоминал метания Украинской центральной Рады, которая в 1917 году никак не могла провозгласить Независимость Украины, считая себя автономией в составе российского государства. С получением Независимости Украины ничего не изменилось. Мы разрывались между востоком и западом, мы до сих пор больны комплексом неполноценности. Это не позволяет нам мечтать», - заявил Толкачев.

Он отметил, что это заставляет нас приглашать в правительство иностранцев, мы как будто сами признаем, что мы неспособны, не полноценны и не справимся. Другой проблемой украинцев политолог назвал инфантильность либо психическую незрелость.

«Психологический возраст украинского народа - это 10-12 лет. Ну уж извините, мы капризны, но мы не берем никакой ответственности на себя. Именно с этим и связано то, что мы не мечтаем и не планируем свое далекое будущее. Мы хотим, чтобы все за нас сделали «родители»: Европейский союз, МВФ, ну или волшебник в голубом вертолете», - говорит Толкачев.

По его мнению, это отражается на нашем отношении к властям: власти должны убирать наш мусор, красить наши дома, бесплатно давать лекарства, земельные участки, льготы пенсии и так далее. Но если что-нибудь идет не так – сразу возникает скандал. Политолог отметил, что только сейчас с децентрализацией наши громады начали принимать на себя ответственность и управлять своей территорией - это уже большой прогресс.

«Третья проблема - синдром жертв. Исторический образ украинского народа – это образ страдальца. Согласитесь, испокон веков мы жертвы татар, «ляхов», «москалей», большевиков, предателей и, наконец, тяжелой судьбы. Этими идеями пропитано практически все творчество нашего народа, живущего на самой богатой земле Европы», - заявил Толкачев.

Ранее Толкачев рассказал, что правильную национальную идею надо искать в будущем.

Как сообщала Politeka, Говорун заявил, что Революция Достоинства была идеальной моделью того, чем Украина должна быть.



