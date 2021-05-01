Українські пенсіонери повинні отримувати не менше 3 тисяч гривень щомісяця. На ділі ж ситуація плачевна

Ще кілька років тому показник-коефіцієнт заміщення пенсії із зарплатою був більше 50% (і це вважалося дуже хорошим показником, адже він означав, що пенсія — 50% зарплати). В даний час він становить всього лише 27%, передає Finance.ua.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, цей показник надалі буде тільки падати, а розрив між зарплатою і пенсією зростати.

"У нас є невтішний прогноз, що він буде падати. Це від того, що людей, які сплачують внески, менше, — зазначила Лазебна, додавши, що на сьогодні мінімальний внесок, який сплачується до Пенсійного фонду — 1 300 гривень, а мінімальна пенсія — 1 769 гривень. Тобто внесок на 60% тільки покриває мінімальну пенсію.

Міністр розповіла, яким чином можна вирівняти ситуацію. Для цього потрібно заснувати інший підхід до розрахунку прожиткового мінімуму, який зараз 1769 гривень. Фактично ж він повинен бути в два рази більше.

"Але до нього треба йти, - заявила Лазебна. - Там де люди живуть на цей стандарт - він повинен бути фактичний. Для пенсіонера - не менше 3 тисяч гривень".

Раніше міністр визнала, що нинішнього прожиткового мінімуму не вистачає на базові потреби українців.

"Ми визнаємо, що на прожитковий в 2 тисячі гривень не можна задовольнити всі потреби людини... Ми вважали, що сьогодні середній прожитковий мінімум реальний має бути 4,5 тисячі гривень. А сьогодні він, наприклад, 2,5 тисячі гривень", - каже Лазебна.



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