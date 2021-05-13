Прапор Європейського союзу на державних будівлях – це ознака комплексу неповноцінності українців.Так у програмі «Що далі» з Вікторією Панченко на каналі «Знай24» заявив футуролог Олексій Толкачов, додавши, що Україна не дивиться на себе як на самодостатню державу.
«Я бачу прояв нашого національного комплексу неповноцінності в тому, що ми намагаємося на своїх державних будівлях повісити прапор Євросоюзу», - каже гість програми. Він зауважує, що синій стяг із зірками майорить в Україні, хоч сама держава і не є членом ЄС. У протилежній ситуації прапор Євросоюзу тут сприймався би природньо.
З іншого боку, вивішування чужого прапору Толкачов тлумачить як спробу ввійти в чужу історію, але замість позитивних прагнень він бачить лише реалізацію української меншовартості. «Ми не відчуваємо себе самодостатніми», - каже він.
Сам футуролог зізнається, що виступає проти вступу України в Євросоюз. Толкачов називає його бюрократичною надбудовою і вдається до порівнянь із комунальною квартирою. Мовляв, європейські держави мають досвід самостійності, тому до такого союзу вони готові. Тим не менш, Україна в іншій ситуації. «Ми всю свою історію жили в комуналці, і нарешті хочеться хоч трішечки погосподарювати на своїй землі», - пояснює він.
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