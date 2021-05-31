Нещодавно відбувся брифінг, присвячений бійцям батальйону імені Шейха Мансура. Військовий та політичний діяч, керівник Центрального Штабу Національного Корпусу Максим Жорін виклав у своєму Telegram власну промову. Жорін засудив владу за бездіяльність у питанні захисту чеченських добровольців, що свого часу виступили на боці України проти російської агресії. Він також зазначив, що ймовірна депортація чеченців в Росію все ще актуальна, навіть попри протилежні заяви правоохоронців.

Жорін ділиться своїми враженнями та думками, коли йому довелося побачити у санкційному списку РНБО чеченських добровольців з батальйону імені Шейха Мансура. Він розповідає, що здивувався і зрозумів, яка перед ними постала небезпека. «Вони опинились під загрозою залишитись сам на сам із Російською Федерацією», - пояснює керівник Нацкорпусу.

Націоналіст зазначає, що пліч-о-опліч особисто з ним билися добровольці-чеченці, зокрема відбивали атаку біля Маріуполя. Принагідно він додає, що Національний Корпус завжди з повагою ставився до добровольців-іноземців, зокрема допомагав їм відстоювати свої права. Жорін згадує, що вже кілька років існує закон, що спрощує їм отримання українського громадянства.

«За весь цей час влада не зробила нічого для того, щоб допомогти цим людям опинитися в українському законному полі», - обурюється націоналіст і додає, що, навпаки, можна чути про регулярні переслідування.

Передусім Жорін насправді дивується роботі РНБО, чиє поле діяльності охоплює якраз-таки безпеку та оборону. «Коли, наприклад, вони борються з «п’ятою колоною», то вони мають цим займатися, але ж тут мова йде про зовсім інше», - каже він.

Водночас керівник Нацкорпусу зазначає, що для притягнення людини до відповідальності в Україні існує суд і правоохоронні органи. Також він обурюється повній бездіяльності Міністерства у справах ветеранів, яке в теорії мало першим стати на захист добровольців, а на практиці - мовчить.

Нагадуємо, Жорін розповів, що буде із чеченськими добровольцями – депортують чи ув’язнять .