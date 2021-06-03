У програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» радянський журналіст і політичний оглядач Євген Кисельов заявив, що не бачив серед українців русофобів. Він стверджує, що громадськість усвідомлює різницю між просто російським походженням та прихильністю до режиму Путіна.

Гість програми зазначає, що сьогодні український народ опинився у скрутній ситуації: агресія з боку РФ, зокрема з боку режиму Путіна, втрата кримського півострова, окупація Донбасу.

Тим не менш, він відзначає, що при цьому всьому народ зберіг власну гідність. «Він зберіг толерантність. І зберіг достатню мудрість для того, щоб все-таки відрізняти просто росіянина за походженням, від людини, яка є частиною путінського режиму», - стверджує Кисельов.

На думку оглядача, в Україні русофобії немає, максимум – одиничні випадки, але самому йому не доводилося стати їхнім свідком.

Кисельов також підкреслює, що працює у ЗМІ, на телебачення, а відтак і має суспільно-політичну фізіономію, а його погляди не є таємницею. «Спробуйте, звинуватьте мене в тому, що я "поганий москаль", який є таємним агентом путінського режиму», - міркує він.

Нагадуємо, Кисельов розповів, чим український народ принципово відрізняється від своїх східних сусідів .