Розмір одноразової допомоги в Одеській області залежить від категорії пенсіонерів та визначений на законодавчому рівні.

Частина пенсірнерів можуть отримати грошову допомогу до Дня Незалежності в Одеській області на понад 3 тисячі гривні, повідомляє Politeka.net.

Нарахування здійснюється у беззаявному порядку, однак окремим категоріям громадян усе ж доведеться самостійно звернутися за призначенням коштів. Йдеться про осіб, які не є пенсіонерами, не отримують житлових субсидій, не користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг і не проходять військову службу. Для них передбачено окрему процедуру оформлення виплати.

У Пенсійному фонді уточнюють, що подати заяву на отримання грошової допомоги в Одеській області можна кількома способами: особисто через сервісні центри ПФУ, дистанційно електронною поштою або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Оформлення виплати онлайн

Для подання заяви в електронному форматі громадянину необхідно авторизуватися на порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Після входу слід перейти до розділу «Комунікації з ПФУ» та обрати послугу «Заява про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України».

Далі користувач заповнює електронну форму, в якій зазначає особисті дані, паспортну інформацію, адресу проживання та банківські реквізити для зарахування коштів. Усі поля, позначені спеціальним символом, є обов’язковими для заповнення.

Після цього необхідно завантажити скан-копії документів, що підтверджують право на відповідний статус отримувача. Заявник також підтверджує згоду на обробку персональних даних і формує електронне звернення.

Перед остаточним поданням дані рекомендується уважно перевірити. Завершальним етапом є накладання електронного підпису та надсилання заяви до ПФУ через функцію «Підписати та відправити в ПФУ».

Розмір одноразової допомоги в Одеській області залежить від категорії отримувача та визначений на законодавчому рівні.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають 3 100 гривень.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також колишніх малолітніх в’язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання передбачено такі виплати:

І група — 3 100 грн

ІІ група — 2 900 грн

ІІІ група — 2 700 грн

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні нацистських таборів, а також особи, народжені в місцях примусового утримання, отримають по 1 000 гривень.

Члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також подружжя померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи учасників бойових дій, які не вступили в новий шлюб, матимуть право на виплату у розмірі 650 гривень.

Найменша сума допомоги — 450 гривень — передбачена для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів і гетто, осіб, примусово вивезених на роботи, а також дітей партизанів і підпільників, які брали участь у боротьбі з нацистським режимом у тилу ворога.

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