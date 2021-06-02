Радянський журналіст і політичний оглядач Євген Кисельов в ефірі програми "Конституційна кухня" з Геннадієм Друзенком розповів про те, що двомовність для будь-якої країни є плюсом, оскільки це сприяє розвитку дітей.
"Я взагалі вважаю, що двомовність будь-якого народу - це завжди плюс. Більше того, я скажу, що за моїми спостереженнями представники народів, які живуть в природній ситуації двомовності - це навіть сприяє розвитку більш передової, більш просунутої ментальності у дітей. Люди, які поставлені долею в умови життя в двомовному середовищі, талановитіші в масі своїй. Розвиваються", - сказав Євген Кисельов.
Він зазначив, що це стосується таких країн, як Ірландія, Швейцарія, Бельгія, Нідерланди.
"Дитина, яка поставлена самим життям в ситуацію, коли їй треба відразу говорити на двох мовах, у неї мізки починають краще працювати", - додав Кисельов.
За його словами, в світі є дуже багато людей, яким важко вивчити мову, яка близька до їх рідної мови. Але це не стосується людей, які вчили мови з народження.
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