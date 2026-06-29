У Запоріжжі право на таку додаткову грошову допомогу для пенсіонерів мають лише окремі категорії літніх українців.

Пенсійні виплати формуються не лише з розміру пенсії, а й можуть доповнюватися надбавками та видами грошової допомоги, зокрема у Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.

Для окремих категорій громадян держава передбачає додаткову щомісячну фінансову підтримку, яка здатна збільшити загальний розмір пенсійного забезпечення приблизно на 1 000 гривень. Такі виплати запроваджені як інструмент соціального визнання та матеріальної підтримки осіб із визначними заслугами перед країною.

Йдеться про доплати, що регулюються законом «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Вони спрямовані на підтримку громадян, чий внесок у розвиток держави офіційно відзначений на найвищому рівні.

У Запоріжжі право на таку додаткову грошову допомогу для пенсіонерів мають, зокрема, Герої України, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, а також особи, які після проголошення незалежності України отримали чотири і більше державних ордени. До переліку також входять громадяни з почесними званнями, серед яких — народні артисти.

Окрему категорію отримувачів становлять матері-героїні, які виховали п’ять і більше дітей до шестирічного віку. У передбачених законом випадках право на виплату може переходити й до батька — якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, а виховання дітей здійснювалося чоловіком самостійно. При цьому також враховуються усиновлені діти.

Розмір такої підтримки прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 564 гривні.

Залежно від категорії отримувача, грошова допомога встановлюється на рівні від 35% до 40% прожиткового мінімуму. Таким чином, щомісячна сума додаткової виплати наразі становить від 897 до 1 026 гривень. Ця допомога має постійний характер і фінансується з державного бюджету України.

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