Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області залишається доступним як у сільській місцевості, так і в обласному центрі.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області стає доступнимодразу у кількох населених пунктах регіону. Власники будинків пропонують тимчасове проживання для переселенців, готових переїхати та доглядати за помешканням, передає Politeka.

Одну з пропозицій розміщено у селі Потоки Жмеринського району. Там доступний будинок на чотири кімнати, розрахований на п'ятьох людей. Оселя зведена у 1987 році, обладнана пічним опаленням, має криницю на подвір'ї, літні кухні, господарські споруди, погріб, город і фруктовий сад. Газопостачання та централізоване водопостачання відсутні. Власники наголошують, що шукають відповідальних мешканців, які підтримуватимуть належний стан будинку.

Ще один варіант пропонують у Вінниці. Житло розраховане на двох осіб — жінку та дитину. За словами власника, будинок забезпечений необхідними умовами для проживання та готовий до заселення.

Також приймають переселенців у селі Гонорівка Ямпільського району. Родині з дітьми можуть надати будинок із чотирма кімнатами. Помешкання обладнане пічним опаленням, має водопостачання, гараж і земельну ділянку площею 30 соток. Санвузол розташований на подвір'ї.

Таким чином, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області залишається доступним як у сільській місцевості, так і в обласному центрі. Запропоновані варіанти відрізняються умовами проживання, однак можуть стати тимчасовим рішенням для людей, які через війну були змушені залишити свої домівки.

Актуальний перелік доступних помешкань регулярно оновлюється, тому переселенцям радять стежити за появою нових пропозицій.

Джерело: Допомагай

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