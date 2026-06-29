Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що Трамп справді перейшов на бік України, але не тому, що росія – агресор, а тому, що путін – лузер, якому розбомбили всі НПЗ, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Прийшли ж новини на цю тему навіть із G7, що Трамп прямо там усе це змінював, що він там говорив про свої зміни. Але я ось, чесно, спостерігаючи все це збоку, бачу, що так, що зміни справжні. Але чому? Не треба думати, що у Трампа віра змінилася. Ні, звісно. Але, слухайте, Трамп має безліч недоліків і має певну кількість переваг, і його переваги – це зворотний бік цих недоліків», – зазначає Михайло Шейтельман.

Як він пояснює, із самого початку Трамп був проти нас, тому що не бачив для себе вигоди, не бачив у Зеленського карт і знав, що Україна – це маленька країна, з якої нема що взяти, а в росії він бачив навар, бачив, що у путіна проблеми і що з нього можна поживитися, тобто закінчити війну і взяти з росії комісійні у вигляді «Газпрому», «Роснафти», танкерів тощо. Так, констатує експерт, розмірковує Трамп, і прибуток йому потрібний навіть не особисто, він же керує США як корпорацією.

Ще у своїй книзі, розповідає він, Трамп писав, що, коли приходить на угоду, ще не знає, до чого хоче прийти, він може продати, купити або вкластися, а в запасі має ще 10 варіантом. Тож, пояснює експерт, не вдалося розбагатіти на росії, але й сам путін ще й став лузером, а з такими Трамп бізнес не веде, він його веде з переможцями, а переможцем сьогодні є Зеленський.

«Інших тут історій немає. Я маю на увазі, що немає жодного підводного каміння. Але він може розвернутися назад, звичайно, якщо почує, що ми – лузери, а путін – переможець, і тоді знову буде з путіним. А зараз путін лузер, путін не має бензину, путіну перебили усі НПЗ, путіну москву розбомбили, путіну Пітер розбомбили у день форуму. Це ми досягли того, що Трамп перейшов на наш бік. Він побачив усі ці картини і сказав: «Нічого собі. Мені навіщо такий партнер?». Тож треба продовжувати. Якщо ми зможемо продовжувати, то все гаразд. Ось нам дали 6 млрд на дрони. Ось якщо нам вистачить, щоб продовжувати цей концерт по всій території рф, так і буде», – пояснює Михайло Шейтельман.

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