Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко пояснив, що раніше Україна закликала до перемир’я, до миротворчих місій, але зараз наші удари по росії – це вже примус до миру, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами політика, сьогодні і Європа, і США говорять про те, що ситуація на фронті змінилась, що Україна перемагає, і ніхто вже не каже, що у нас немає козирів. Отож, констатує він, ця емоційна і військова ситуація дає можливість Україні змінити риторику, відійти від закликів до короткострокових перемир’їв, заяв про необхідність миротворчих місій і перейти до більшого.

«Сьогодні нам важливий примус до мира. Фактично українські військові і наші спецпідрозділи працюють проти росії відповідно до концепції примусу до миру. Тобто ми військовим шляхом змушуємо агресора визнати, що він не здатний виконати свої бойові задачі. І ми паралізуємо діяльність його національної економіки, його інфраструктурних критичних об'єктів тощо, змушуючи його до переговорів», – підкреслює Микола Томенко.

До того ж, зауважує він, ми вже маємо досвід примусу до миру – це припинення окупації Кувейта з боку Іраку за часів Хусейна. За словами політика, якщо ж сьогодні міжнародна спільнота не хоче відправити в Україну військовий контингент, то хай відправляє озброєння, допомагає фінансами, щоб ЗСУ примусили росію до миру.

«Примусу до миру сприяють і санкції. І, звичайно, дуже добре, що Америка говорить про повернення до санкцій. Треба максимально жорстко діяти в цій системі координат недопущення подвійних стандартів або, скажімо, можливості обходити ці санкції. І примус до миру – це коли на території Криму і в багатьох інших регіонах середньостатистичний росіянин побачив, що це не іграшки, це війна. Війна стосується кожного з них, вона б'є по бензину, по кишені, по продуктах», – пояснює Микола Томенко.

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