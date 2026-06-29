Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі також можна шукати через державні та волонтерські сервіси.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна знайти кількома способами, передає видання Politeka.

У Запорізькій області, у селі Вільнокур’янiвське Вільнянського району, чоловік запропонував безоплатну кімнату для жінки зі статусом внутрішньо переміщеної особи або людини у складних обставинах.

Йдеться про приватний будинок за близько 30 км від Запоріжжя у напрямку Харкова. Пропозиція розрахована на одну особу, на будь-який термін перебування. Власник уточнює, що шукає жінку віком приблизно 27–45 років, без залежностей, готову за можливості допомагати з побутовими справами.

Умови проживання включають три кімнати у будинку, одна з яких прохідна з піччю. Опалення — пічне, дрова заготовляються самостійно. Туалет розташований на подвір’ї. Для приготування їжі використовується балонний газ або піч у холодний період.

Будинок підключений до швидкісного інтернету, є генератор на випадок відключень електроенергії. У побуті доступні холодильник, морозильна камера, мікрохвильова піч, електродуховка, кухонні пристрої та інша техніка. Також на території проживають домашні тварини — кіт, собака та хом’як.

Окремо зазначається наявність запасів продуктів і регулярне їх поповнення. Господар гарантує базову продовольчу підтримку та можливість отримання довідки про проживання з подальшою реєстрацією.

Об’єкт розташований біля річки, приблизно за 100 метрів від води. Локація описується як тиха, без активних обстрілів. Є транспортне сполучення з містом, включно з маршрутками та власним авто.

Крім цієї пропозиції, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі також можна шукати через державні та волонтерські сервіси. Зокрема, платформа «Прихисток» допомагає переглядати актуальні варіанти розміщення у громадах.

Додатково доступний сервіс «Допомагай», де перевіряються оголошення про тимчасове поселення, а також гаряча лінія для консультацій. Ще один варіант — телеграм-бот «Турботник», який підбирає тимчасові місця проживання та контакти координаторів у регіонах.

Фахівці радять уважно читати умови поселення, уточнювати деталі безпосередньо у власників і за можливості перевіряти інформацію через офіційні ресурси громад.

Джерело: Допомагай, Дія

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