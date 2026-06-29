Дефіцит продуктів у Миколаївській області розглядається як потенційний наслідок загальнонаціональних змін у молочному секторі.

Дефіцит продуктів у Миколаївській області на тлі загальноукраїнських цінових коливань може посилитися через ризики для молочного сегмента ринку, який вже демонструє ознаки нестабільності, повідомляє Politeka.

В Україні очікується можливе скорочення виробництва сирого молока. Причини пов’язують із наслідками воєнних дій та подорожчанням пального, що відбилося на вартості кормів для худоби. На цьому тлі фермерські господарства знижують обсяги виробництва, а собівартість продукції зростає.

За даними профільних асоціацій, ринок входить у період цінового тиску. Прогнози свідчать про ймовірне підвищення вартості молочних товарів восени на рівні 15–25% залежно від категорії продукції. Водночас різкого стрибка у найближчі тижні не очікують.

Експерти уточнюють, що ситуація з сировиною не обов’язково призведе до зникнення товарів із полиць. Значна частина сирого молока в країні спрямовується на переробку для експортних поставок, тому у разі зменшення виробництва зовнішні обсяги можуть скоротитися першими.

У цьому контексті дефіцит продуктів у Миколаївській області розглядається як потенційний наслідок загальнонаціональних змін у молочному секторі, де баланс між внутрішнім попитом і експортом може зміщуватися.

Фахівці підкреслюють, що навіть за зниження виробництва повного зникнення молочної продукції з ринку не прогнозують. Пріоритет може зміститися на забезпечення внутрішніх потреб за рахунок скорочення зовнішніх постачань.

Аналітики відзначають, що подальша динаміка залежатиме від вартості кормів, енергоресурсів та логістики. Саме ці фактори формуватимуть кінцеву ціну та доступність товарів для споживачів у різних регіонах країни.

Джерело: fakty

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, подвійна грошова допомога для переселенців: ВПО в Миколаївській області доступні дві виплати.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області: як отримати гуманітарні набори.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області: кому доступна важлива підтримка.