В программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» советский журналист и политический обозреватель Евгений Киселев заявил, что не видел среди украинцев русофобов. Он утверждает, что общественность осознает разницу между просто русским происхождением и приверженностью к режиму Путина.

Гость программы отмечает, что сегодня украинский народ оказался в трудной ситуации: агрессия со стороны РФ, в том числе со стороны режима Путина, потеря крымского полуострова, оккупация Донбасса.

Тем не менее, он отмечает, что при этом народ сохранил собственное достоинство. «Он сохранил толерантность. И сохранил достаточную мудрость для того, чтобы все-таки отличать просто человека русского по происхождению, от человека, который является частью путинского режима», - утверждает Киселев.

По мнению обозревателя, в Украине русофобии нет, максимум - единичные случаи, но самому ему не приходилось стать их свидетелем.

Киселев также подчеркивает, что работает в СМИ, на телевидение, а потому и имеет общественно-политическую физиономию, а его взгляды не секрет. «Попробуйте, обвините меня в том, что я “поганый москаль”, который является тайным агентом путинского режима», - рассуждает он.

Напоминаем, Киселев рассказал, чем украинский народ принципиально отличается от своих восточных соседей .