Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області розглядається як частина зміни балансу між утриманням інфраструктури та фактичними витратами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зафіксовано у Чорноморську після оновлення частини житлово-комунальних нарахувань, повідомляє Politeka.

У місті переглянули окремі складові платіжок, через що загальна структура витрат для населення стала нерівномірною: частина послуг подорожчала, тоді як інші залишилися без змін.

Квартирна плата зросла приблизно на 40% і тепер становить 10,52 грн за квадратний метр щомісяця. Вивезення, транспортування та утилізація побутових відходів додали близько 36% і досягли рівня 43,85 грн з однієї особи.

Електропостачання для побутових споживачів зберігає фіксований показник 4,32 грн за кВт-год. Державне регулювання ціни діятиме щонайменше до 31 жовтня 2026 року без змін.

Сезонна пільга для домогосподарств з електроопаленням після завершення опалювального періоду більше не застосовується. Знижений тариф 2,64 грн за перші 2000 кВт-год скасовано до старту нового сезону.

Газопостачання також залишається стабільним: для клієнтів «Нафтогазу» діє фіксована ціна 7,96 грн за кубометр, продовжена до 30 квітня 2027 року. Перехід між постачальниками здійснюється автоматично.

У цьому контексті Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області розглядається як частина зміни балансу між утриманням інфраструктури та фактичними витратами на її обслуговування.

У Чорноморську формується комбінована модель нарахувань: частина житлово-комунальних позицій дорожчає, тоді як енергетичний блок залишається фіксованим.

Подальша динаміка платежів залежатиме від рішень регуляторних органів та економічних чинників, що впливають на формування вартості послуг у регіоні.

Джерело: chis-chernomorsk

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