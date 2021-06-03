Какой должна быть модель власти, чтобы удовлетворить всех украинцев? На этот вопросе ищет ответ современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».
Толкачев отмечает, что украинцы оказались в двоякой ситуации и на самом деле противоречат сами себе.
Как говорит эксперт, люди буквально боятся установления в государстве лидерской формы власти, ведь это означает потерю свободы. С другой стороны, объясняет он, можно увидеть подсознательную тягу украинцев к этой модели: чтобы один человек отвечал за все и всех. «Ну, не государь в российской форме, но, скорее всего, гетман», - комментирует гость программы.
Итак, футуролог делает вывод, что в украинском обществе царит «национальная коллективная шизофрения». «С одной стороны, мы кричим о том, что нам не нужен лидер, мы хотим все коллективно, коллегиально. С другой стороны, мы выбираем президента, который захватывает практически всю полноту власти», - объясняет он. Толкачев также добавляет, что люди действительно любят обвинять во всех бедах кого-то одного - президента Украины.
«Мы оказались в состоянии шизофрении», - констатирует эксперт. Он отмечает, что Украина - парламентско-президентская республика, то есть приоритет имеет парламент как коллегиальный орган, а не один президент. В то же время, возмущается Толкачев, общественность все равно считает ответственным за все президента, хоть конституционно он и лишен полномочий.
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Напоминаем, Толкачев рассказал, смогут ли украинцы найти качественно иного президента.
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