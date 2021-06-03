Політолог Руслан Бізяєв в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" заявив, що Сполучені Штати Америки будуть якийсь час підтримувати одеського активіста Сергія Стерненка.

За словами Руслана Бізяєва, ще якийсь час буде тривати підтримка Сергія Стерненка з боку Сполучених Штатів Америки.

"Буде в певний момент. Поки не буде знайдено нового Стерненка. Це ж система. Розумієте, політика - це система. Якщо не вийшло раз, то це не означає, що не вийде, як вони думають, другий раз. Знаєте, Черчилль колись говорив, що американці завжди знайдуть правильне рішення. Тільки після того, як перепробують всі неправильні. Ось це якраз з цієї серії", - сказав Бізяєв.

Він зазначив, що Сергій Стерненко подасть апеляцію за рішенням суду, але немає впевненості, що суд її задовольнить.

Як повідомляла Politeka , суд пішов назустріч: Стерненка випустили з СІЗО, деталі рішення і кадри .