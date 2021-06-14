Психолог та ветеран Олександр Алієв в ефірі "Романенко Бесіди" з Юрієм Романенком заявив, що невідомо, якою має бути кінцева точка в російсько-українській війні на Донбасі, і це б'є по ветеранах.

"Загальний фон в суспільстві на сьогоднішній день б'є рикошетом по ветеранах. Війна не закінчена, крапка не поставлена. Що зараз відбувається? Протягом всього періоду з 2014 року, крім 2014 року, одне питання, куди ми йдемо, яка у нас кінцева точка? Ми воюємо доти, доки ми силою зброї виходимо на кордони з Росією, або куди?", - сказав Олександр Алієв.

Він зазначив, що в підвішеному стані ростуть жертви і втрачається популярність.

"Зараз про війну взагалі мало хто говорить. І люди губляться. Люди втрачають це відчуття, що я лев, я знаю, що я роблю, я знав, навіщо я йшов. Це може губитися, і це позначається на людях. І в той же час, підтримка держави - вона теж не може бути всеосяжною", - додав Алієв.

Як повідомляла Politeka, що Малік заявив про 2014 рік, що перед тими хлопцями, які тоді пішли, він знімає капелюх.

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