Перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української Ради бізнесу Михайло Непран у програмі Мирослави Бобровської «А как на самом деле?» розповів, чи варто Україні вступати в Європейський союз.

«Для того, щоб вступити в ЄС... Тут дуже неоднозначна позиція. Деякі експерти правильно ставлять питання – чи варто туди вступати? Країни, які туди вступають, до певної міри втрачають свою національну частку суверенітету, віддають наднаціональному уряду – Європейській комісії, європейському парламенту – добровільно. Я завжди так кажу: давайте ми європейську спільноту в себе побудуємо самі. Перш за все, це треба нам», - каже експерт.

Також він пояснив, до яких позитивних змін призвів вплив міжнародних фінансових організацій.

«Якби не вплив, скажімо, того ж Міжнародного валютного фонду чи Світового банку, то ми були б з вами в такому феодалізмі з точки зору бізнесу… Тому що багато речей по лібералізації ми якраз і змушені були робити не від того, що ми хотіли… Ніхто з чиновників не хотів відпускати, наприклад, бізнес у вільну зовнішньоекономічну діяльність», - сказав Непран.

Експерт нагадав, що раніше кожен контракт проходив реєстрацію в Міністерстві зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі, і на здійснення зовнішньоекономічної діяльності потрібно було мати ліцензію.

«Була монополія зовнішньої торгівлі держави. Бо все йшло через уповноважені державні структури. І тільки тому що у нас була колосальна криза, супер гіперінфляція, треба були гроші… І тоді під тиском це все скасували», - резюмував він.

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