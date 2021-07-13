Заступник голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Володимир Павленко у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів про закон про управління стратегічними активами, який нещодавно прийняла Верховна Рада.

«Активи, від діяльності яких залежить доля галузей, регіонів, в цілому держави… Управителів на такі активи має шукати не АРМА, а Кабмін. І це є правильним. Бо це є фікція, коли тендерний комітет з 8 людей повинен самостійно вирішувати, хто буде управляти такими гігантами як «Мотор Січ». Тобто це має бути рішення державницьке на рівні Кабміну», - каже експерт.

За його словами, після прийняття цього закону всі стратегічні активи, які потрапляють до АРМА, передають до Кабміну, щоб він визначив, хто буде управляти цим майном.

«Потім ми укладаємо договір і здійснюється управління. І по таким стратегічним активам розблокували управління корпоративними правами. Тобто йдеться про те, що якщо, наприклад, «Мотор Січ»… Ми передамо відбір управителя на Кабмін, Кабмін його призначить, і управитель зможе управляти цими акціями, не питаючи дозволу власника. І це важливо», - сказав Павленко.

У той же час він підкреслив, що власник активу залишається той самий – обирається лише тимчасовий менеджер, який буде ним управляти, поки діє арешт.

«Якщо арешт скасовується – ми все це повертаємо власникам. Рано чи пізно арешт або скасується, або буде вирок. Якщо буде вирок виправдувальний, то ми це віддаємо. Якщо обвинувальний, то це конфіскація в дохід держави. І тоді можна продавати», - резюмував заступник голови АРМА.

Як повідомляла Politeka, Атаманюк заявив, що наші олігархи стали в рази багатшими .