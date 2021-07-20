Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) направила лист до Президента України. В листі ФРТУ закликає Володимира Зеленського не допустити необґрунтованого підвищення вартості залізничних перевезень, яке призведе до негативних наслідків для Великого будівництва та всієї економіки України. Копія листа також направлена Прем’єр-міністру, Міністру інфраструктури, керівникам інших міністерств та відомств України.

ФРТУ зазначає, що передбачене Проектом наказу різке (до 52%) підвищення тарифів на вже і так дуже рентабельні залізничні вантажні перевезення спричинить негативні наслідки економіки України. Зокрема, відбудеться подальша переорієнтація вантажів з залізничних на автомобільні перевезення. Як наслідок, суттєво зросте навантаження та погіршиться якість автодоріг, це зведе нанівець ефекти від реалізації проєкту Президента України «Велике будівництво». Також внаслідок збільшення вартості перевезень основних будівельних матеріалів (пісок, щебінь, цемент) зменшиться обсяг будівництва, в тому числі у рамках «Великого будівництва».

Аналогічна ситуація і з перевезенням вугілля, адже зростання тарифів призведе до збільшення заборгованості по заробітній платі на шахтах, що посилить кризу на українських вугільних підприємствах.

«ФРТУ не підтримує та не погоджує цей Проект наказу Міністерства інфраструктури України. Ми вважаємо його цілком необґрунтованим, а наведені в Пояснювальній записці до документу аргументи не витримують ніякої критики і не містять відповідного економічного обґрунтування», - йдеться у Листі.

Федерація роботодавців транспорту звертає увагу на системне невиконання інвестиційних планів Укрзалізниці. «Кошти, які багато років збиралися з української економіки через збільшення тарифів нібито на інвестиції, УЗ використовувала не за призначенням. Наприклад, у 2019 році завдяки підвищенню залізничних тарифів на 14,2% УЗ за рахунок українських підприємств додатково отримала 7 млрд. грн, однак, виконання плану капітальних інвестицій становило лише 51% (факт -9,3 млрд. грн). У 2020 році УЗ також не виконало інвестиційну програму – при суттєво зниженому плані в 12,6 млрд. грн. факт склав лише 9,2 млрд. грн. Немає підстав очікувати, що без повноцінного керівництва УЗ в разі прийняття цього Проєкту ситуація зміниться».

ФРТУ наголошує, що замість підвищення тарифів призначити компетентну Наглядову Раду та Правління, а також реформувати Укрзалізницю. Йдеться про виділення з Укрзалізниці окремих компаній за видами діяльності – інфраструктура, вантажні перевезення, пасажирські перевезення, допоміжні напрямки.

Нагадаємо, на сайті Міністерства інфраструктури (МІУ) оприлюднили Проєкт наказу «Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги» згідно якому пропонується підвищити тарифи на залізничні перевезення вантажів.