Політолог Михайло Чаплига в ефірі програми "А як насправді" з Мирославою Бобровською розповів, як Польща вступила в Євросоюз.
"Пам'ятаєте, свого часу Польща, коли вступала в ЄС, для того, щоб виторгувати кращі умови, це ж не так, як ми цю асоціацію: “Тааак, аля-улю, вони усе, підписуємо"... А поляки “ні*рена”. Вони, по-моєму, два або три роки жорстко за кожну кому торгувалися. При чому вони, поляки ж сильніші трохи у нас, навіть вони відчували свою слабкість, і зі словаками, з угорцями зробили так звану Вишеградську групу. Вони вирішили втрьох торгуватися з Євросоюзом", - сказав Михайло Чаплига.
Він зазначив, що торги йшли за цінності, оскільки ЄС пропонував їм демократичні цінності, а вони відмовлялися від них.
"Вони їм це намисто назад, і дайте грошей. Дзеркальце не треба, це ви Зеленському запропонуйте з Порошенком, а нам дайте ось це. І вони, по-моєму, три роки торгувалися за кожну кому. Молодці, сторгувалися нормально. Тут недавно їм знову пропонували демократичні цінності засунути, вони їм назад дзеркальце кинули, сказали "Ще раз з дзеркальцем прийдете, ми вам заблокуємо взагалі весь бюджет в ЄС"... Ми ж вирішили, що буде у нас трикутник: Молдова, Україна і Грузія — ми разом будемо. Типу, не поодинці у двері ломитися, а разом. І в НАТО, і в ЄС", - додав Чаплига.
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