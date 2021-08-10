Літо в Україні буде ставати більш спекотним, зими теплішати, а снігу стане ще менше.

Через кілька десятків років в Україні повністю зникне сніговий покрив, а замість холоду прийдуть тропічні ночі.

Кліматолог Світлана Краківська зробила такий прогноз в інтерв'ю виданню «Українська правда».

За словами експерта, в Україні кліматичне літо настає, коли середня температура за добу досягає 15 градусів. Відповідно до прогнозу Світлани Краківської, описаний період в нашій країні подовжиться до п'яти місяців, замість звичних трьох. При цьому, на три місяці в році в Україну будуть приходити тропічні ночі. Так кліматолог назвала погоду, при якій температура в нічний час не падає нижче двадцяти градусів.

Краківська нагадала, що колись в Україні подібне погодне явище практично не спостерігалося, за винятком деяких кримських регіонів. Кілька таких ночей на рік могли пережити жителі прибережної зони Чорного та Азовського моря. Експерт повідомила, що вже сьогодні тропічні ночі по кілька тижнів спостерігають синоптики в Чернігові та Києві.

Відповідно до прогнозу, жарких ночей в Україні з кожним сезоном буде все більше. До 2050 року тропічні ночі на півдні країни можна буде спостерігати більше місяця. Експерт підрахувала, що до кінця цього століття описане явище розтягнеться на весь літній сезон.

Світлана Краківська також впевнена, що в нашій країні поступово зменшиться і кількість снігу. На думку експерта, при нинішньому рівні викидів в атмосферу, сніговий покрив зникне до 2050 року. Снігопади не пропадуть, але на дорогах вони не зможуть затримуватися.

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