За словами фахівця, 11 серпня в Україні переважатиме сонячна і тепла погода.

"У більшості областей України очікується + 27 +32 градуси, в західних областях+23 + 28 градусів. На сході, півдні + 28 + 34 градуси", - повідомила Діденко.

Синоптик зазначила, що гарячий антициклон витіснить опади з України, а короткочасні дощі можуть пройти лише на Прикарпатті, в Криму і в Запоріжжі.

Опадів 11 серпня жителям столиці очікувати не варто - в Києві повітря прогріється до 30 градусів вище нуля.