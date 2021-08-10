Опади покинуть Україна найближчими днями
Як передає Politeka.net, прогнозом поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За словами фахівця, 11 серпня в Україні переважатиме сонячна і тепла погода.
"У більшості областей України очікується + 27 +32 градуси, в західних областях+23 + 28 градусів. На сході, півдні + 28 + 34 градуси", - повідомила Діденко.
Синоптик зазначила, що гарячий антициклон витіснить опади з України, а короткочасні дощі можуть пройти лише на Прикарпатті, в Криму і в Запоріжжі.
Опадів 11 серпня жителям столиці очікувати не варто - в Києві повітря прогріється до 30 градусів вище нуля.
Варто відзначити, що згідно з даними Українського гідрометцентру, в четвер і п'ятницю дощі з грозами очікуються в східних і південних регіонах країни.
На решті території країни без опадів.
Також синоптики попереджають, що 11 серпня у східних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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