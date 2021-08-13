На Прикарпатті вперше провели родинну трансплантацію органу
Як передає Politeka.net, деталі повідомили у прес-службі МОЗ України.
Операція пройшла 10 серпня 2021 року в Івано-Франківську.
Донором нирки став рідний батько.
"Реципієнт-молодий 25 - річний чоловік, який з 2017 року перебував на програмному гемодіалізі", - йдеться в повідомленні.
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У МОЗ зазначили, що операція проходила за сприяння лікарів «клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м.Львова».
Медики кажуть, що стан як сина, так і його батька стабільний. Вони знаходяться під цілодобовим наглядом команди лікарів.
Варто зазначити, що операції з трансплантації органів в Україні стали можливими з Квітня 2019 року.
За даними МОЗ, у 2020 році в Україні провели 118 трансплантацій органів. Також було зроблено 138 операцій з пересадки кісткового мозку.
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