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На Прикарпатті вперше провели родинну трансплантацію органу

Як передає Politeka.net, деталі повідомили у прес-службі МОЗ України.

Операція пройшла 10 серпня 2021 року в Івано-Франківську.

Донором нирки став рідний батько.

"Реципієнт-молодий 25 - річний чоловік, який з 2017 року перебував на програмному гемодіалізі", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що операція проходила за сприяння лікарів «клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м.Львова».

Медики кажуть, що стан як сина, так і його батька стабільний. Вони знаходяться під цілодобовим наглядом команди лікарів.

Варто зазначити, що операції з трансплантації органів в Україні стали можливими з Квітня 2019 року.

За даними МОЗ, у 2020 році в Україні провели 118 трансплантацій органів. Також було зроблено 138 операцій з пересадки кісткового мозку.

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