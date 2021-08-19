Як можна розв'язати проблему кадрів в українській освітній системі? Це питання у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розглядає ректор Національного університету біоресурсів і природокористування Станіслав Ніколаєнко.

«Коли я став міністром освіти, у нас було 37 600 вакансій для вчителів. А коли я здав цю посаду, вакансій було 376. Шляхом чого вдалося цього добитися? Ми за три роки в три рази підняли зарплату вчителям. Крім того, є проблема житла для педагогів, і вирішити її можна трьома способами. Зрозуміло, що на покупку квартири учитель ніколи не зможе накопичити – таких грошей і ректор не назбирає. Ми вирішили, що вчитель повинен отримати комунальне житло. Якщо сім'я більш заможна, їй можна дати кредит на житло без відсотків – їх погасить місцевий бюджет. Третій варіант – коли бюджет бере на себе тільки половину відсотків. І в учителі вишикувалася черга. У Києві за рік отримували до двохсот квартир, а у всій країні – понад 13 тисяч», - розповідає гість програми.

На його думку, і зараз районна рада десь на Київщині цілком здатна купити два-три будинки для вчителів.

«Щоб були вчителі, повинні бути умови для них. Потрібно житло, гідна заробітна плата, надбавки до стипендії для студентів. А що тепер робить влада – не тільки нинішній президент, а і його попередники? Стипендія у студента зараз – 1300 гривень. Хтось пробував прожити в Києві на таку суму?», - запитує Станіслав Ніколаєнко.

Як повідомляє Politeka, раніше колишній заступник міністра освіти Роман Греба закликав владу не створювати нові університети, а розвивати ті, які вже є .