Алла Шишкіна зробила несподівану заяву
Російська синхроністка і чемпіонка Токіо - 2020 Алла Шишкіна зізналася, що дружить зі спортсменками збірної України. Також вона зазначила, що не вважає правильним кремлівський штамп про те, що спорт – поза політикою.
Такі думки вона озвучила в інтерв'ю "Спорт-Експрес".
Вона заявила, що нещодавно в соціальній мережі Instagram виклала ролик з піснею українською мовою і звернулася до українських спортсменок з якими дружить.
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"Відмітила в "сторіз" всю українську збірну і написала, що ніякі політичні чвари нас не розведуть. Репостнули тільки дві дівчинки. Решта написали: "Алла, ми тебе теж дуже любимо, але викладати таке не можемо – буде догана". Спорт поза політикою? Да ладно вам, не прикидайтеся дурником. Спорт і політика йдуть поруч. Спорт - це так звана м'яка сила. І я з розумінням ставлюся до позиції українських дівчаток", – заявила Шишкіна.
Варто відзначити, що Олімпіада-2020 стартувала 23 липня 2021 року і тривала до 8 серпня. На Олімпійський іграх в Токіо росіянка втретє стала чемпіонкою в групових змаганнях і оголосила про завершення кар'єри.
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