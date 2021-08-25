У середу ситуація ускладнилася - магнітна буря вийшла на стабільну позначку в чотири бали

Такі періоди важкі тим, що вимотують організм протягом декількох днів. Стан може то поліпшуватися, то погіршуватися, приводячи також до стрибків настрою, апатії або ж гіперактивності, коли людина не може заснути, навіть якщо сильно втомилася.

Politeka.net розповість, як уберегти своє здоров'я під час магнітних бурь 25 і 26 серпня.

Лікарі підкреслюють, що період магнітних бурь особливо відчувають метеочутливі і літні люди.

У зв'язку з цим медики рекомендують дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу. Виключити з раціону гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави. Здоровий спосіб життя максимально допомагає поліпшити ваше самопочуття під час магнітних бурь.

Варто здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів. На відпочивший організм вплив зовнішніх подразників буде мінімальним.

Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під рукою необхідні ліки.

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