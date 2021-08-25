У театралізованому перформансі " ДНК " (День народження країни), який 24 серпня показали під час параду до Дня незалежності, взяла участь Єсенія Селезньова.
Про це повідомляє «КП в Україні».
Єсенія Селезньова-це дев'ятирічна киянка, яка подарувала квіти військовослужбовцю Володимиру Федченку, а також виконала пісню Тараса Петриненка під назвою «Україна».
Журналісти з'ясували, що в 2019 році Єсенія Селезньова взяла участь у проекті «Голос. Діти 5"» Тоді вона приєдналася до команди співачки Джамали. Євген Селезньов-батько дівчинки був барабанщиком оркестру на цьому проекті. Селезньова покинула шоу " Голос. Діти " під час етапу вокальних боїв. Після параду киянка Олена Селезньова розповіла, що щаслива бути матір'ю цієї дівчинки.
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Україна відзначила тридцятиріччя незалежності 24 серпня. У Києві пройшов військовий парад. Президент Володимир Зеленський під час перформансу "ДНК" заплакав. Це сталося, коли Єсенія Селезньова підбігла до військовослужбовця, а після подарувала йому квіти.
На сльози президента відразу ж звернули увагу журналісти і почали поширювати фото і відео цього моменту. Постановка " ДНК " тривала 13 хвилин. У ній показали шлях країни від Київської Русі до сучасності.
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