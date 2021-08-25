Дві бронзи, чотири срібла і одне золото.

На Паралімпіаді в Токіо плавчиня Єлизавета Мерешко зуміла виграти золоту медаль для України.

Про це повідомляє Politeka.

Зазначимо, що церемонія відкриття Паралімпійських ігор відбулася 24 серпня. Єлизавета Мерешко завоювала чемпіонство в класі S6 вільним стилем на дистанції в п'ятдесят метрів. Спортсменка на фініші показала результат у 33,11 секунди, тим самим встановивши новий рекорд для Паралімпійських ігор у своїй дисципліні.

Українка Ганна Гонтар завоювала бронзову медаль на аналогічній дистанції. При цьому, вона показала результат в 33,4 секунди. Представниця США Елізабет Маркс стала срібною призеркою з показником в 33,15 секунди.

Раніше Єлизавета Мерешко виступила одним із прапороносців України під час церемонії відкриття Паралімпіади. На Олімпійських Іграх в Ріо вона завоювала чотири золоті медалі. Слід сказати, що на змаганнях 143 спортсмени представляють Україну. Вони виступають у п'ятнадцяти видах спорту.

У плаванні в України найбільше представництво. У ньому за нашу країну виступають 40 спортсменів. На другому місці Легка атлетика. У ній себе покажуть 32 українських спортсмена. На даний момент сім медалей знаходяться в активі української збірної. Серед них дві бронзи, чотири срібла і одне золото.

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