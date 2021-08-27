Хлопець 24 серпня на День Незалежності пішов з дому

Правоохоронці розшукують безвісти зниклого Бикова Олексія Юрійовича 2002 року народження. 18-річний хлопчик пішов гуляти з дому по вулиці Чайковського в Миколаєві і досі не виходить на зв'язок

Про це повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області.

За інформацією Національної поліції, зниклий хлопчик середньої статури, його волосся русяве, а очі карі. У день зникнення був одягнений у чорні спортивні штани, білу футболку з чорними написами, чорні кросівки з білою підошвою, при собі мав рюкзак з джинсової тканини.

Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваного або надати іншу корисну інформацію, повідомити у відділення поліції №2 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області (Інгульський ВП) за адресою: м. Миколаїв, вул. 12-а Поздовжня, 42-А або за телефонами (0512) 64-95-99, 102.

Варто відзначити, що в Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу. У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися в поліцію.

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