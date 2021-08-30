Синоптик Наталка Діденко повідомила, що 1 вересня дощова погода очікується по всій Україні.
Про це вона написала в Facebook.
"1 вересня дощова погода очікується на заході, півночі та місцями в центральній частині», - зазначила Діденко.
За її словами, сухо буде на півдні та сході. Синоптик попередила, що відчутно похолодає в Україні 2 вересня. Наталка Діденко спрогнозувала і погоду, яка очікує українців в останній день літа.
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За її словами, 31 Серпня дощі затримаються в деяких західних областях, на Сумщині та на сході. Синоптик додала, що на решті території України в останній день літа будуть сонячні прояснення через антициклон.
На заході України 31 Серпня прогнозують від 17 до 22 градусів. Від 19 до 24 градусів буде на півночі. У більшій частині центральних областей України, на півдні та сході очікується температура в межах від 23 до 28 градусів.
В Україні Вересень повинен практично утриматися в межах своєї кліматичної норми. Середня місячна температура повинна становити від 14 до 18 градусів. У Карпатах буде від 11 до 12 градусів. Зазвичай у вересні середня температура становить від 13 до 17 градусів. Кількість опадів у вересні очікується в межах від 34 до 70 мм.
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